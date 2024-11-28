Puslu 3.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2024 14:41

Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bir sağlık görevlisi ile bir basın mensubu yaralandı.

Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı
[Fotograf: AA]

Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kuşatılan Filistinli aileleri tahliye eden, hastaneye ait bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda, bir ambulans görevlisi ile basın mensubu Talal Arruki yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı, sabah erken saatlerden bu yana İsrail ordusunun havadan ve topçu atışlarıyla düzenlediği şiddetli bombardımana maruz kalıyor.

Nusayrat'ta İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el-Cedid Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ise 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

ETİKETLER
Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:06
Güvenli İnternet Tırı yaklaşık 81 bin öğrenciye ulaştı
15:57
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kişi Fethiye'de yakalandı
15:56
MSB, Libya'dan gelen 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu ağırladı
15:45
Almanya, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
15:31
Merkez Bankası rezervleri 156,6 milyar dolar oldu
15:22
13 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı gündemde
"Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
"Sakin şehir" Şavşat'ın Karagöl Sahara Milli Parkı beyaza büründü
FOTO FOKUS
İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye aktarıldı
İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık serüveni beyaz perdeye aktarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ