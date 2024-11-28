Katil İsrail'in ambulansı vurduğu saldırıda sağlık görevlisi ile basın mensubu yaralandı

Avde Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kuşatılan Filistinli aileleri tahliye eden, hastaneye ait bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda, bir ambulans görevlisi ile basın mensubu Talal Arruki yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı, sabah erken saatlerden bu yana İsrail ordusunun havadan ve topçu atışlarıyla düzenlediği şiddetli bombardımana maruz kalıyor.

Nusayrat'ta İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin el-Cedid Mülteci Kampı'na başlattığı saldırılarda ise 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.