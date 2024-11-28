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Dünya
AA 28.11.2024 14:40

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı heyelanda 7 kişi öldü
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Sumatra eyaletinin başkenti Medan ile Berastagi kasabasını birbirine bağlayan yolda toprak kayması meydana geldi.

Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda turistleri taşıyan otobüs, toprak altında kaldı. Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sumatra Adası'nda 25-26 Kasım'da meydana gelen ani sel ve toprak kayması sonucunda 20 kişi ölmüştü.

17 binden fazla adadan oluşan Endonezya'da ekimden marta kadar mevsimsel yağışlar sıklıkla sel ve toprak kaymalarına neden oluyor.

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