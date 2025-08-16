Katil İsrail’in ablukasındaki Gazze'de iki kardeş bir saat arayla yaşamını yitirdi

İki kardeş, hastalıkları nedeniyle acil ilaç ve tedaviye ihtiyaç duyarken abluka ve gıda yetersizliği nedeniyle sağlık durumları hızla kötüleşti ve bugün yalnızca bir saat arayla yaşamlarını yitirdiler.

Mahmud, doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastasıydı, Hanan ise epilepsi tedavisi görüyordu. İsrail'in ablukası ve saldırıları nedeniyle ilaç ve gıda eksikliği, iki kardeşin durumunu daha da ağırlaştırdı.

Şifa Hastanesinde hayatını kaybeden kardeşlerin bedenleri, şiddetli beslenme yetersizliği ve tedavi eksikliğinin etkilerini gözler önüne serdi.

Acılı aile üyeleri, Mahmud ve Hanan’ın naaşlarını hastane avlusuna taşıdı daha sonra toprağa vermek üzere şehir mezarlığına götürdü.

Hala Ümmü Mahmud es-Sarsavi, kardeşlerin doğuştan hasta olduklarını ancak İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve gıdaya erişememenin onları ölüme götürdüğünü dile getirdi.

Anne ve 28 yıl aradan sonra doğan kardeşleri de İsrail saldırısında ölmüştü

Sarsavi, "Hanan ve Mahmud, ilaç, yiyecek ve barınağa ulaşamadan hayatlarını kaybettiler. Anneleri de 3 ay önce İsrail saldırısı sonucu ölmüştü, ondan önce de 28 yıl aradan sonra doğan kardeşleri yine İsrail'in saldırısında yaşamını yitirmişti." dedi.

Kardeşlerin son günlerinde neredeyse "bir iskelet" görüntüsüne sahip olduklarını aktaran acılı hala, Gazze’deki hastanelerin ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğiyle karşı karşıya olduğunu, hastalar için tedavi imkanının neredeyse kalmadığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölen Filistinlilerin sayısının 108'i çocuk 251’e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye tüm geçişleri kapatarak insani yardımların girişini engelliyor ve yalnızca sınırlı miktarda malzeme girişine izin veriyor. Bu durum, yaklaşık 2,4 milyon nüfuslu Gazze’de ciddi açlık krizine yol açtı.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze’deki halkın üçte birinin günlerdir yemek yiyemediğini bildirmişti.