Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.08.2025 13:50

Euro-Med: İsrail 6 günde Gazze kentinde 400 evi yok etti

Cenevre merkezli sivil toplum kuruluşu, İsrail’in 6 gün boyunca düzenlediği saldırılarda Gazze’nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi’nin adeta yerle bir olduğunu, yaklaşık 400 evin uzaktan kumandalı patlayıcılar, hava saldırıları ve top atışlarıyla yok edildiğini açıkladı.

Euro-Med: İsrail 6 günde Gazze kentinde 400 evi yok etti

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kent merkezine düzenlediği son saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İsrail, 6 günde Gazze’nin en büyük yerleşim bölgelerinden Zeytun Mahallesi’ni adeta yerle bir etti. Yaklaşık 400 evi uzaktan kumandalı patlayıcılar, yüzlerce hava saldırısı ve top atışıyla yok etti. Saldırılar nedeniyle mahalledeki 90 binden fazla kişi yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı." ifadelerine yer verildi.

Okullar ve camiler de hedef alınıyor

Mahalle sakinleri zorla göç ettirilirken, patlamalar ve bombardıman nedeniyle enkaz altında kalan ölü ve yaralıların da çıkarılamadığı aktarıldı.

Açıklamada, evler, okullar ve camilerin hedef alındığına dikkat çekilerek İsrail’in bu saldırılarının Gazze’yi tamamen işgal etme ve mahalleleri boşaltma amacı taşıdığı, yaşananların "sistematik bir soykırım politikası" olduğu vurgulandı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmamasını manşete taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Ukrayna basını, Alaska görüşmesinin detaylarını manşetlerine taşıdı
14:52
Ahıska Türkleri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu
13:50
Orman yangınlarından etkilenen alanlarda avlanmak yasaklandı
13:45
8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri devam ediyor
13:42
Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesinden ateşkes çıkmamasını manşete taşıdı
13:40
Kanser taramalarında SMS ile bilgilendirme dönemi başlıyor
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
Kuraklık nedeniyle su seviyesinin düştüğü barajda eski yerleşim yeri ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
Milli sistemlerden mavi vatanda tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ