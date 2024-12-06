Puslu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2024 13:58

Katil İsrail'in 427 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 44 bin 612'ye yükseldi.

Katil İsrail'in 427 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 427 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Suriye rejiminin Deyrizor'dan kaydırmaya başladığı güçlerin yerini PKK/YPG işgal ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhaliflerin Şam'a yürüyüşü devam ediyor
14:33
İhracat aşamasında geri dönen ürünler imha ediliyor
13:09
Suriye rejiminin Deyrizor'dan kaydırmaya başladığı güçlerin yerini PKK/YPG işgal ediyor
13:07
TBMM, bütçe sonrasında GSS'yi gündemine alacak
12:58
İstanbul'da ikinci el eşya ve hurda alım satımına belge zorunluluğu getirildi
12:44
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'la yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde her 3 esnaftan biri kadın
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde her 3 esnaftan biri kadın
FOTO FOKUS
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
TRT Çocuk’tan 60. yıla özel şarkı: Büyüdüm Sandın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ