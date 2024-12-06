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Dünya
AA 06.12.2024 12:32

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'la yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyinden giren İsrail askerlerinin tanklarla Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesinde ilerlediği belirtildi.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'la yapılan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun gece saatleri boyunca beldede ağır ve orta silahlarla "devriyeler gerçekleştirdiği" aktarılan haberde, sabah saatlerinde ise İsrail'in ateşkesi yeniden ihlal ederek Aytarun beldesini füzeyle hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu füzeli saldırının beldede korku ve paniğe yol açarak vatandaşların evlerini terk etmesine yol açtığı paylaşıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Soykırımcı İsrail, "Hizbullah'tan gelen tehditleri" bahane ederek düzenlediği saldırılarda ateşkes anlaşmasını en az 136 kez ihlal etti. İsrail'in ihlallerinde 14 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'in onlarca ihlallerine rağmen ateşkes anlaşmasının başarılı olmasına fırsat verdiklerini söylemişti.

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