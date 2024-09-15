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Dünya
AA 15.09.2024 17:11

Katil İsrail'den Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İsrail ordusuna ait hava aracından saldırı düzenlendi, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Katil İsrail'den Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinliyi bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zeytun Mahallesi'ndeki evlerini kontrol etmek için yola koyulan Filistinli "El-Borno" ailesi Salahaddin Caddesi üzerindeyken İsrail İHA'sının hedefi oldu.

İsrail ordusu dün Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Zeytun Şehitleri Okulunu bombalamış, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.

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