Katil İsrail'den Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinliyi bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.

Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zeytun Mahallesi'ndeki evlerini kontrol etmek için yola koyulan Filistinli "El-Borno" ailesi Salahaddin Caddesi üzerindeyken İsrail İHA'sının hedefi oldu.

İsrail ordusu dün Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Zeytun Şehitleri Okulunu bombalamış, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı.