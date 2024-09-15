Yemen'deki Husiler'den İsrail'e füze saldırısı

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan balistik füze, ülkenin merkez bölgesinde açık araziye düştü ve birden fazla noktada saldırı alarmları çaldı.

Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin ateşlenen önleyici füzelerden kaynaklandığı ve önleyici füzelerin isabetlerinin henüz incelendiği bilgisi verildi.

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı da halkın uyması için verilen güvenlik talimatlarında değişiklik olmadığını duyurdu.

İsrail polis sözcülüğü ise işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşim yeri Modin'deki tren istasyonuna önleyici füzelerden düşen şarapnelin isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını aktardı.

Öte yandan, İsrail'in dünyaya açılan kapısı Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki Lid (Lod) kenti yakınlarında açık araziye düşen füze parçaları nedeniyle yangın çıktığı belirtildi.

İsrail acil yardım servisleri, sığınaklara gitmeye çalışırken çeşitli biçimlerde yaralanan 9 kişiden yardım çağrısı aldıklarını duyurdu.

Yemen'deki Husiler saldırıyı üstlendi

Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, X hesabından yayımladığı videolu açıklamasında, İsrail'e yeni bir "hipersonik" balistik füzeyle nitelikli askeri saldırı gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Füze, tahminen 2 bin 40 kilometre mesafeyi yaklaşık 11,5 dakikada kat ederek hedefine ulaşmayı başardı ve düşman savunması bunu önleyemedi.

Coğrafi engeller (uzun mesafeler), ABD-İngiliz saldırganlığı ile casusluk ve müdahale sistemleri, Yemen'in Filistin'i desteklemesine engel olmayacaktır.

Hava kuvvetlerimiz, işgal altındaki Filistin'in Yafa kentindeki askeri hedefe nitelikli bir askeri operasyon gerçekleştirdi."