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Dünya
AA 15.09.2024 11:09

Gazze için "kış" uyarısı: 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor

Gazze'deki hükümet, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte 2 milyon yerinden edilmiş Filistinliyi insani bir felaketin beklediğini belirtti.

Gazze için "kış" uyarısı: 2 milyon kişiyi insani bir felaket bekliyor
[Fotograf: AA]

Gazze'deki hükümetten yapılan açıklamaya göre, yerinden edilenlerin kaldıkları çadırların yüzde 74'ü kullanılamaz durumda; 135 bin çadırdan 100 bini yıprandığı için acilen değiştirilmesi gerekiyor.

Naylon, kumaş ve ahşaptan yapılan çadırlar, 11 aydır devam eden savaş ve göçün yanı sıra güneş ışınlarına maruz kalma nedeniyle yıpranıp kullanılamaz hale geldi.

Bu şartlarda kış mevsiminin kapıya dayandığı ve 2 milyon insanın barınaksız kalmasıyla sonuçlanacak insani bir felaketin yaşanacağı aktarıldı.

İsrail'in sınır kapılarını kapatması nedeniyle 250 bin çadır ve konteynerin Gazze'ye giriş yapamadığı bilgisine yer verilen açıklamada, uluslararası toplum ile kurumlara, 2 milyon insanı kışın soğuğundan ve yazın sıcağından koruyacak uygun barınaklar temin etme çağrısı yapıldı.

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