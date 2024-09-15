Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.09.2024 00:26

Soykırımcı İsrail Gazze'de yine sivilleri vurdu: 6’sı çocuk 26 Filistinli öldü

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu en az 26 Filistinli hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail Gazze'de yine sivilleri vurdu: 6’sı çocuk 26 Filistinli öldü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği hava ve topçu saldırılarında en az 26 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Basal’ın verdiği bilgilere göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kasabasına düzenlenen topçu saldırısı sonucunda 2 Filistinli öldü.

Gazze kentinde ise 3 ayrı hava saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentteki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki Zeytun Şehitleri Okuluna düzenlenen saldırıda, 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail’in, Gazze'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus'ta ise Attar bölgesinde sığınmacıların kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

41 bin 182 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yerinden edilen binlerce Filistinlinin sığındığı okulları hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715’i çocuk, 11 bin 308’i kadın olmak üzere 41 bin 182 Filistinli öldü, 95 bin 280 kişi yaralandı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
"Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" kitabı, Bağdat'taki fuarda kitapseverlere sunuluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı
00:19
"Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" kitabı, Bağdat'taki fuarda kitapseverlere sunuluyor
00:16
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
00:12
Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:09
Bakan Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik
00:02
2 milyona yakın aday KPSS ortaöğretim sınavı için bugün ter dökecek
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ