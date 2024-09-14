Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.09.2024 23:11

Filistin, İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili UCM'ye şikayette bulunacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail ordusu tarafından katledilmesiyle ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) şikayette bulunmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Filistin, İsrail'in Eygi'yi şehit etmesiyle ilgili UCM'ye şikayette bulunacak

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi'yi telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Eygi'yi kaybetmekten ötürü üzgün, gaspçı İsrail'e de öfkeli olduklarını ifade eden Abbas, adil bir soruşturma için ABD ve Türk makamlarıyla birlikte çalıştıklarını aynı zamanda UCM'ye sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladıklarını kaydetti.

Eygi onuruna 'Kudüs Yıldızı Nişanı' verilecek

Hakkı ve adaleti savunurken katledilen Eygi'nin, Türk-Filistin halkları ve tüm özgür halkların birlikteliğinin simgesi olarak kalacağını kaydeden Abbas, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hakkını desteklemeye yönelik değerli fedakarlıklarından ötürü Eygi onuruna Kudüs Yıldızı Nişanı vermeye karar verdiklerini dile getirdi.

Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi son yolculuğuna uğurlandı

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Eygi'nin cenazesi, Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

ETİKETLER
Şehit Filistin Devleti İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze'de yine okula saldırdı: 5 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:43
Kaçan şüphelinin ateş ettiği polis memuru yaralandı
00:33
Soykırımcı İsrail Gazze'de yine sivilleri vurdu: 6’sı çocuk 26 Filistinli öldü
00:19
"Bir liderin doğuşu: Recep Tayyip Erdoğan" kitabı, Bağdat'taki fuarda kitapseverlere sunuluyor
00:16
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
00:12
Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı
00:09
Bakan Bak: Yurtlara başvuruların yüzde 91'ini yerleştirdik
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
Mevlid Kandili tüm yurtta idrak edildi
FOTO FOKUS
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
Bursa'da çevreyi kirleten sürücülere 508 bin 896 lira ceza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ