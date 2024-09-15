Katil İsrail, Lübnan'ın güneyindeki sınır köyüne havadan "zorla tahliye" bildirileri attı

Lübnan resmi ajansı NNA'da konuya ilişkin habere yer verildi. Haberde İsrail ordusunun, Vezzani sakinlerine köylerini terk etmeleri emrini içeren broşürler attığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan broşürlerde şu ifadeler yer aldı:

"Hizbullah sizin bölgenizden atış yapıyor. Evlerinizi derhal terk ederek saat 16.00'ya kadar kuzeydeki Hiyam köyüne doğru ilerleyin. Bu vakitten sonra burada kalan herkes terörist sayılacaktır."

Vezzani'deki yerel kaynaklar bölge halkının çoğunun evlerinde kaldığı bilgisini paylaştı.

İsrail: Bildiriler emir komuta zinciri dışında atıldı

İsrail ordu radyosunun haberine göre, El-Vezzani'ye "zorunlu tahliye" bildirileri emir komuta zinciri dışında atıldı.

Ordu, Lübnan'ın güneyine broşürlerin havadan atılmasının İsrail ordusundaki komuta zincirinin onayı alınmadan 769. Bölge Tugayı'nın özel bir girişimiyle gerçekleştirildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. İsrail ordusu, tugayın kendine ait insansız hava aracıyla (İHA) bu bildirileri attığını ve hava kuvvetlerini de bilgilendirmediğini belirtti.