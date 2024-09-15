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Dünya
AA 15.09.2024 14:57

Ürdün'de seçimlerin ardından hükümet istifa etti

Ürdün Başbakanı Bişr el-Hasavne, genel seçimlerin ardından teamül gereğince istifasını Ürdün Kralı 2. Abdullah’a sundu.

Ürdün'de seçimlerin ardından hükümet istifa etti
[Fotoğraf: Getty Images]

Ürdün devlet televizyonu Al Mamlaka’nın haberine göre Başbakan Hasavne, 20. Temsilciler Meclisi seçimlerinin ardından istifa etti.

Hasavne’nin yerine henüz bir atama yapılmadı.

Ürdün'de her parlamento seçiminin ardından hükümet, yeni hükümetin kurulmasına hazırlık amacıyla Kral’a istifasını sunuyor.

Bişr el-Hasavne hükümeti 12 Ekim 2020'de kurulmuştu.

Ürdün'de 10 Eylül’de yapılan seçimlerde ülke genelindeki 197 yerel ve genel listeden 1623 aday, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 138 sandalye için yarışmıştı.

Ürdün'de parlamento, seçimle belirlenen Temsilciler Meclisi ile üyeleri Kral tarafından atanan Senato olmak üzere iki kanattan oluşuyor.

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