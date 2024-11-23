Katil İsrail yine mülteci kampını ve hastaneyi hedef aldı: 9 ölü

Gazze Şeridi'nde 14 aydan fazla süredir katliam yapan İsrail ordusu, 9 Filistinliyi daha öldürdü.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'taki Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.
Saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, Filistinli sivillerin bir araya geldiği bölgenin İsrail ordusuna ait insansız hava uçağıyla (İHA) vurulduğunu aktardı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nde bulunan "El-Lulu" ticaret merkezi yakınındaki Filistinlileri hedef aldı.
Saldırıda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan Filistinli "Ebu Yusuf" ailesine ait evi de hedef aldı.
Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail'in saldırısı nedeniyle evde yangın çıktığını, çevre binalarda da hasar oluştuğunu ifade etti.