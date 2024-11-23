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Dünya
AA 23.11.2024 22:00

İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün iki şüpheli paket alarmının ardından bugün de Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunması üzerine kontrollü patlama gerçekleştirildi.

İngiltere'de 24 saatte 3 şüpheli paket alarmı

Başkentin merkezindeki Euston Tren İstasyonu'nda şüpheli paket bulunmasının ardından istasyon, güvenlik görevlileri tarafından boşaltıldı.

Tahliye sırasında polis kordonları oluşturuldu. Şüpheli paket, uzman memurlar tarafından gerçekleştirilen kontrollü patlamada imha edildi.

Olayın ardından istasyondaki polis kordonu kaldırıldı.

İngiliz polisi, dün de ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarındaki şüpheli paket ihbarının ardından kontrollü patlama gerçekleştirmişti.

Polis, ayrıca dün, ülkenin en yoğun ikinci havalimanı olan Londra'daki Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında şüphelı̇ yasak madde bulunduğunu açıklamış, bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirilmişti.

Olayın ardından bagajda bulunan şüpheli paketin güvenli hale getirildiği açıklanmıştı.

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