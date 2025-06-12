Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.06.2025 00:03

Katil İsrail, Ürdün sınırına 10 binden fazla asker konuşlandırabilir

Soykırımcı İsrail'in eli kanlı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Ürdün sınırında yeni bir tümen kurularak 10 binden fazla askerin buraya konuşlandırılması kararını onayladı.

Katil İsrail, Ürdün sınırına 10 binden fazla asker konuşlandırabilir

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ordu komutanları yeni birlikler oluşturmak için bir plan sundu.

İsrail ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai tarafından sunulan planın Genelkurmay Başkanı Zamir tarafından onaylandığı aktarıldı.

Sunulan plan, 500. Zırhlı Tugay'ın yeniden kurulmasını, 3 taburun Golan Tepeleri'nde kalıcı olarak konuşlandırılmasını ve Ürdün sınırında yeni bir tümen kurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu, Suriye sınırında işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, savunma için daimi olarak piyade birliklerinden oluşan 3 tabur konuşlandırılacak.

Ürdün sınırında, sınır ihlallerinin önüne geçme iddiasıyla İsrail ordusu bünyesinde iki ay içerisinde yeni bir tümen kurulması planlanıyor.

Tümenin, 11 taburdan ve 10 binden fazla askerden oluşması ve içerisinde Ultra-Ortodoks (Haredi) askerlerin de bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir saha turu gerçekleştiren İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, hükümet krizine yol açan Haredilerin askere alınması konusuna değindi.

Zamir, İsrail'in asgari bir askeri güce dayanarak varlığını sürdüremeyeceğini belirterek daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını söyledi.

ETİKETLER
İsrail Ürdün
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Savunma Bakanından, Refah'ta toplanacak protestoculara saldırı tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:41
Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızlar bazı sivilleri gözaltına aldı
00:47
Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu Batı Şeria'da 2 kişi yaralandı
00:39
Yorgun mermi isabet eden kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandı
00:28
Türkiye, "K.V. Mediterranean Tours Limited v. Türkiye" kararını inceleyecek
00:14
Aile Hekimliği Rehberi yayımlandı
00:27
İtalya'da Toskana Bölgesel Yönetimi İsrail hükümetiyle ilişkilerini kesme kararı aldı
Ankara'da dolunay güzelliği
Ankara'da dolunay güzelliği
FOTO FOKUS
Radyo tiyatrosunda şiirle yoğrulan bir hikaye
Radyo tiyatrosunda şiirle yoğrulan bir hikaye
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ