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Dünya
AA 11.06.2025 23:58

Saraybosna'da yapılacağı duyurulan Avrupa Hahamlar Konferansı tepkiler üzerine iptal edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 16-18 Haziran'da yapılacağı duyurulan Avrupa Hahamlar Konferansı'nın (CER), İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle gelen tepkiler üzerine iptal edildiği duyuruldu.

Saraybosna'da yapılacağı duyurulan Avrupa Hahamlar Konferansı tepkiler üzerine iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Bosna Hersek Federasyonu İstihdam ve Sosyal İşler Bakanı Adnan Delic, Saraybosna'da konferans için planlanan otele mektup göndererek, bu tarz bir buluşmanın yapılmaması gerektiğini belirtti.

Saraybosna'nın misafirperver bir başkent olduğunu aktaran Delic, "Ancak modern Avrupa tarihinin en uzun kuşatmasını yaşayan, çocukların öldürüldüğü, hastanelerin hedef alındığı ve pazar yerlerinin bombalandığı Saraybosna'da, tüm dünyanın gözü önünde her gün Gazze halkına soykırım uygulayan İsrail'e destek veren bir etkinliğin organize edilmesi kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Delic, organizatörlere derhal konferansın iptal edilmesi çağrısında bulunarak, Saraybosna'nın böyle bir buluşmaya gerek duymadığını vurguladı.

CER yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada da gelen tepkiler üzerine otelin konferans ve rezervasyonları iptal ettiği duyuruldu.

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Bosna Hersek İsrail'in Gazze Soykırımı
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