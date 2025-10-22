Parçalı Bulutlu 11.5ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 20:23

Katil İsrail tarafından alıkonulan 30 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştı

İsrail güçleri tarafından uzun süre alıkonulan 30 Filistinlinin naaşının, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştığı bildirildi.

Katil İsrail tarafından alıkonulan 30 Filistinlinin naaşı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Berş, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi.

Genel Müdür Berş, İsrail güçleri tarafından uzun süre alıkonulan 30 Filistinlinin naaşının Nasır Hastanesi'ne ulaştığını belirtti.

Berş, cenazelerin birçoğunun bedenlerinin ağır askeri araçların altında sıkışması nedeniyle baş ve göğüslerinde tam ezilme, kemiklerinde kırıklar ve yumuşak dokularında yırtıklar olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

"Bunlar savaş yaraları değil, savaş meydanında yapılan infazlar ve insan bedenlerinin demir zincirler altında kasıtlı olarak ezilmesidir." ifadesini kullanan Berş, bu sahneler karşısında sözlerin yetersiz kaldığını, bedenlerin ise sınırsız bir vahşete tanıklık ettiğini aktardı.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
