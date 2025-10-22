Hafif Sağanak Yağışlı 17.2ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 17:44

Katar Emiri Al Sani: Türkiye ile tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğimiz istikrarlı şekilde ilerliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye ile Katar arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğinin, istikrarlı bir biçimde ilerlediğini açıkladı.

Katar Emiri Al Sani: Türkiye ile tarihi ilişkiler ve örnek iş birliğimiz istikrarlı şekilde ilerliyor
[Fotograf: AA]

Şeyh Temim, "Katar ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkiler ve örnek iş birliği, iki kardeş ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komite’nin büyük kazanımları sayesinde istikrarlı adımlarla daha geniş ve umut verici ufuklara doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Doha’da bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki 11. Yüksek Stratejik Komite toplantısına başkanlık ettiklerini belirtti.

Türkiye ile Katar arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı
Türkiye ile Katar arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmiş ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eş başkanlık yapmıştı.

Katar
Tesla, yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor
