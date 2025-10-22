Hafif Sağanak Yağışlı 17.2ºC Ankara
Dünya
AA 22.10.2025 16:43

BM: İsrail, Batı Şeria’nın kuzeyinde yıkıma ve Filistinlileri yerinden etmeye devam ediyor

Birlemiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Batı Şeria’nın kuzeyinde yıkıma ve Filistinlileri zorla yerinden etmeye devam ettiğini belirtti.

BM: İsrail, Batı Şeria’nın kuzeyinde yıkıma ve Filistinlileri yerinden etmeye devam ediyor

UNRWA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti ve gasbettikleri toprakları genişletmeyi yoğun bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Filistinlilerin, "İsraillilerin artan baskısı altında savunmasız" durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin topraklarından uzaklaştırılarak Batı Şeria'nın ilhakının önünün açıldığı aktarıldı.

Cenin, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarının tamamen boşaltıldığı ve sakinlerinin evlerine ve iş yerlerine geri dönmelerinin sistematik biçimde engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail’in UNRWA karşıtı yasaları nedeniyle BM okullarının kapatıldığı ve uluslararası personelin sınır dışı edildiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler İsrail Batı Şeria
