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Dünya
AA 09.03.2025 19:53

Katil İsrail tankları, Batı Şeria'nın Cenin kentine girerek ateş açtı

Katil İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin yakınlarındaki bir Filistin beldesine tanklarla baskın düzenledi.

Katil İsrail tankları, Batı Şeria'nın Cenin kentine girerek ateş açtı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Cenin yakınlarındaki Barkın Vadisi beldesine baskın yapan katil İsrail tankları, çevreye otomatik silahlarla gelişigüzel ateş açtı.

Saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmezken, aktivistler sosyal medyadan Filistinli çocukların İsrail tanklarına taş attığı görüntüler paylaştı.

Soykırımcı İsrail, 2002'den bu yana 23 Şubat 2025'te ilk kez tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

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