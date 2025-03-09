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Dünya
AA 09.03.2025 16:03

ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiye ateş açtı

ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı şüpheli bir kişiye ateş açıldığını bildirdi.

ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiye ateş açtı
[Fotograf: Reuters]

ABD Gizli Servisi, olaya ilişkin yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, Gizli Servis'in dün, Indiana eyaletinden "intihara meyilli" silahlı bir kişinin başkent Washington DC'ye seyahat ediyor olabileceğine ilişkin bilgi aldığı aktarıldı.

Yerel saatle gece yarısı sularında Beyaz Saray yakınlarında, bu tasvire uyan bir kişinin ve aracının tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, şüphelinin silahlı olduğu fark edildi.

Açıklamada, şüphelinin yetkililere silahını gösterdiği, Gizli Servis personeli tarafından da kendisine ateş açıldığı aktarıldı.

Şüphelinin hastaneye kaldırıldığı, olayda başka yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, polisin konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

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