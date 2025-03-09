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Dünya
AA 09.03.2025 16:01

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Lazkiye ilinde yaşanan olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" bildirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi

Sosyal medyada dolaşıma giren videoya göre Şara, Şam'ın Mezze Mahallesi'ndeki camide sabah namazını kıldıktan sonra şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Şara, "krizin güvenli şekilde atlatıldığını" ifade ederek, "Ülkede yaşananlar, beklenen zorluklardır. Birliği ve Suriye halkı arasında sivil barışı korumalıyız." diye konuştu.

Devrik rejim yanlılarından petrol şirketine saldırı

SANA'nın haberine göre, devrik Beşşar Esed rejimi yanlıları, Lazkiye'deki SADCOP petrol şirketinin tesisine saldırı düzenledi.

Güvenlik güçleri, yaptıkları açıklamada, İdlib'den Lazkiye'ye giderek saldırganların püskürtüldüğünü belirtti.

Ceble saldırısı ve Lazkiye'deki olaylar

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Cumhurbaşkanı Şara'nın uyarısı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, bölgedeki güvenlik güçlerini devrik rejim unsurlarına hızlı müdahaleleri ve performansları için tebrik ettikten sonra şunları kaydetmişti:

"Güvenlik güçlerine kimsenin aşırılığa ve tepkide ölçüsüzlüğe izin vermemesi gerektiğini vurguluyor ve bunu önlemek için çalışmaları gerektiğini söylüyorum. Bizi düşmanlarımızdan ayıran şey, ilkelerimize olan bağlılığımızdır. Ahlakımızdan vazgeçtiğimiz anda düşmanlarımızla aynı düzeye ineriz. Düşmüş rejimin kalıntıları, bir provokasyon peşinde koşuyor; bu provokasyon, aşırılıklara yol açarak onların işine yarayacak bir durum yaratmayı amaçlıyor."

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