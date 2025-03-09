Rusya: Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Novenkoye mezrası, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinopol yerleşim yeri kurtarıldı." denildi.

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki doğal gaz işleme tesislerine, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 877 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bin 90 tank ve zırhlı araç, 1525 çok namlulu roketatar, 22 bin 390 obüs ve havan topu ile 32 bin 630 özel askeri aracın yok edildiği aktarıldı.