Az Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2025 15:27

Rusya: Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Novenkoye, Donetsk bölgesinde de Konstantinopol yerleşim birimlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya: Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephede ilerlediği belirtilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Novenkoye mezrası, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Konstantinopol yerleşim yeri kurtarıldı." denildi.

Son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki doğal gaz işleme tesislerine, askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve yönetim merkezlerine saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 45 bin 877 İHA, 600 hava savunma füze sistemi, 22 bin 90 tank ve zırhlı araç, 1525 çok namlulu roketatar, 22 bin 390 obüs ve havan topu ile 32 bin 630 özel askeri aracın yok edildiği aktarıldı.

ETİKETLER
Ukrayna Rusya
Sıradaki Haber
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda grev nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:19
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
16:06
ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiye ateş açtı
16:03
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi
15:29
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
15:14
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak
15:05
Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti
Ağrı'da menderesler karla kaplandı
Ağrı'da menderesler karla kaplandı
FOTO FOKUS
Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti
Yapay zeka destekli TB2T performans testini başarıyla geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ