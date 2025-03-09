Gazze'deki böbrek hastası çocuklar, hayatta kalma mücadelesi veriyor

İsrail, Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılarla özellikle sağlık sistemini çökertmeye çalıştı. Bu saldırılar sonucunda başta Şifa olmak üzere 38 hastaneden 34'ü yakılarak ya da yıkılarak hizmet dışı bırakıldı. Rantisi Çocuk Hastanesi de bu saldırılardan zarar gören hastanelerden biri oldu.

Böbrek hastası 14 yaş altı çocuklar için tek diyaliz merkezinin bulunduğu Rantisi Çocuk Hastanesi kısıtlı imkanlarla da olsa yeniden faaliyete geçti.

Böbrekleri çalışmadığı için diyaliz makinelerine bağlı şekilde yaşamak zorunda kalan küçük çocuklar, bu hastanede hayatta kalmaya çalışıyor.

Savaş, hayatı makinelere bağlı çocukları çok etkiledi

Hastanenin Çocuk Nefrolojisi Bölüm Başkanı Doktor Nebil Iyd, yaptığı açıklamada, savaş öncesinde diyaliz bölümünde 14 diyaliz makinesi bulunduğunu ve 45 diyaliz hastası çocuğa haftada 3 kere 4'er saatten diyaliz hizmeti verdiklerini söyledi.

Kronik böbrek yetmezliği olan çocukların Gazze'nin kuzeyindeki bu hastanede diyalize girdiğini anlatan Iyd, "Savaş sırasında bu bölüm kısmi olarak yıkıldı, defalarca bölümü yeniden faaliyete geçirmeye çalıştık en sonunda da onarıp faaliyete geçirdik ve diyaliz hastalarını kabul etmeye başladık. Şu an bu bölümde hemodiyaliz gören 12 çocuk bulunuyor." dedi.

Hayatlarını kaybedenler oldu

Böbrek yetmezliği olan çocukların hayatlarının diyaliz makinelerine bağlı olduğunu ifade eden Iyd, "Savaş devam ederken diyaliz merkezleri ya da ilaçlar konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle kaybettiğimiz çocuklar oldu." diye konuştu.

Iyd, diyalize giren çocukların çoğunun, sağlıklarını riske atmamak için tedavi amacıyla dışarı çıkarıldığına işaret etti.

Diyaliz bölümü yeniden hayata geçti

Hastanenin diyaliz bölümünü 7 Ekim 2023 öncesine döndürmeye çalıştıklarını kaydeden Iyd, katater gibi tıbbi malzemeleri ve bazı ilaçları bulmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Savaş nedeniyle hayatın çok zorlaştığını, sağlık sisteminin çöktüğünü dile getiren Iyd, "Enkazlar arasında yeniden bir şeyler inşa etmeye ve çocuklara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Uluslararası kurumların, bize bu konuda yardım etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.