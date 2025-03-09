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Dünya
AA 09.03.2025 06:30

Azerbaycan Filistin'de 600 öğrenci kapasiteli okul inşa edecek

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ülkesinin Filistin'in Nablus kentinde 600 öğrenci kapasiteli okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

Azerbaycan Filistin'de 600 öğrenci kapasiteli okul inşa edecek
[İsrail ordusu Nablus'a baskın düzenledi (25.02.2025). | Fotoğraf: AA]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Ceyhun Bayramov, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Gazze'de yaşanan insani krize değinen Bayramov, çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesinin, altyapının tahribatının, bölgedeki gıda ve su sıkıntısının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Bayramov, sivillerin ölümüne yol açan güç kullanımının kabul edilemez olduğunu, bu duruma son vermek için acil ve kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

"Kardeş Filistin halkına her zaman destek göstermeye hazırız"

Bu bağlamda, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk uyarınca kuvvet kullanımının kabul edilemezliği ilkelerinin ön planda tutulması gerektiğini söyleyen Bayramov, ocakta sağlanan ateşkesi ihlal edecek ve gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan kaçınılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Bayramov, ateşkesin Filistin halkının meşru talepleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka dayalı sürdürülebilir bir barış sürecinin başlangıcı olması bakımından önemli olduğuna işaret ederek, Azerbaycan olarak Filistin meselesinin 2 devletli çözümünü desteklediklerini bildirdi.

Kardeş Filistin halkına her zaman destek göstermeye hazır olduklarını bildiren Bayramov, Azerbaycan'ın 2023'ten itibaren Filistin'e 2 milyon dolar yardımda bulunduğunu aktardı.

Bayramov, Filistinli 15 öğrenciye "Haydar Aliyev Uluslararası Eğitim Bursu" verileceğini, ayrıca Azerbaycan'ın Nablus'ta 600 öğrenci kapasiteli okul inşa etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

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