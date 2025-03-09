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Dünya
AA 09.03.2025 04:46

Big Ben'e çıkarak Filistin bayrağı açan protestocu eylemi sonlandırdı

İngiltere'de parlamentonun "Big Ben" olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu, 16 saat sonra eylemini sona erdirdi.

Big Ben'e çıkarak Filistin bayrağı açan protestocu eylemi sonlandırdı

Sosyal medya platformu Instagram'da "Free_all.of.us" adını kullanan protestocu, dün sabah yerel saatle 07.30 (TSİ 10.30) sıralarında tırmandığı kuledeki eylemini saatin gece yarısını geçmesiyle (TSİ 03.00 suları) bitirdi.

İtfaiye merdiveniyle kuleden indirilen eylemci, kendisini desteklemek için gelenlerin Filistin'e destek sloganlarına bayrağını sallayarak karşılık verdi.

Çıplak ayakla ve ekipmansız tırmandığı kulede ayağında kesikler oluşan eylemci, 16 saat süren eylemin ardından sağlık kontrolü için ambulansa bindirilerek olay yerinden çıkarıldı.

Dün sabah parlamentonun demir parmaklıklarından atlayarak kuleye tırmanan protestocunun paylaştığı görüntülerde, bir süre polis tarafından fark edilmediği yer almıştı.

Eylemci, Instagram hesabından yaptığı açıklamalarda, "Demokrasi öldü, hapsedildi. Barışçıl protestolar, sivil itaatsizlik, iklim aktivistleri 45 yıl hapis cezaları alıyor. Filistin eylemcileri, terör devleti İsrail'e silah satmayı durdurmak gibi hükümetin yapması gereken şeyi yaptığı için hapse atılıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı
Londra'da bir gösterici Filistin bayrağıyla Big Ben'e tırmandı

BBC binası önünde yapılması planlanan eylemin polis tarafından engellendiğini hatırlatan eylemci, "Polis tarafından şiddet görüyoruz. Bu yüzden sözde demokrasinin merkezinde bu eylemi yapıyorum." demişti.

Kendisini indirmeye yönelik girişimler karşısında itfaiyeye yaklaşmaması uyarısında bulunan protestocu, "Yaklaşırsanız daha yükseğe tırmanmak zorunda kalacağım." sözleriyle yanıt vermişti.

Big Ben'e çıkarak Filistin bayrağı açan protestocu eylemi sonlandırdı

Yetkililer ise eyleme, "güvenli şekilde sonuçlandırmak için" zorla indirme girişiminde bulunulmadığını açıklamıştı.

İngiltere'nin sembolü olan 165 yıllık kuleye çıplak ayakla ve aletsiz tırmanan eylemcinin ayaklarında oluşan kesikler nedeniyle bastığı yerlerde kan izleri olduğu da görüntülerde yer almıştı.

Eylem sırasında açtığı canlı yayınlarla bilgiler veren protestocu, yeterince yiyeceği bulunduğunu, ayağındaki yaraların ise önemsiz olduğunu duyurmuştu.

Polis, eylemciye destek için bölgede toplanarak slogan atan grupları bölgeden uzaklaştırmıştı.

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