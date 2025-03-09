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Dünya
AA 09.03.2025 02:01

Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin, Ukrayna'ya askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere 3,5 milyar avro tutarında yeni bir destek paketi sağlayacağını açıkladı.

Hollanda'dan Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yeni destek paketi

Veldkamp, sosyal medya hesabında, Ukraynalı mevkidaşı Andrii Sybiha'nın Dobropillya şehrine Rus ordusunca düzenlenen hava saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımı alıntılayarak Rusya'yı kınadı.

Hollandalı Bakan, "Rusya'nın saldırganlığı sınır tanımıyor. Ukrayna'nın halkını ve kritik altyapısını korumak için daha fazla yardım acilen gerekiyor." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri ve sivil destek için 3,5 milyar avro daha tahsis edeceğini belirten Veldkamp, "Barışa giden tek yol güçlenmekten geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlar yeni pakete şaşırdı

Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini, ABD'deki Donald Trump yönetiminin Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'nın güvenliğine yönelik yaklaşımından doğan endişeleri ve izlenecek yolu tartışmak üzere bir araya getiren çarşamba günkü olağanüstü zirvenin ardından, ülkesinin Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk yardım paketi sağlayacağını taahhüt etmişti.

Başbakan Yardımcısı ve Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Fleur Agema, Hollanda basınına yaptığı açıklamada Başbakan Schoof'un Ukrayna'ya 3,5 milyar avro taahhüdünden haberdar olmadığını belirterek, "Bu taahhüt bizim için sürpriz oldu. Bu konuda birbirimizle ciddi bir görüşme yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Hollanda Parlamentosu'nda yapılan görüşmelerde aşırı sağcı lider Geert Wilders, hükümetin Ukrayna'ya 3,5 milyar avroluk desteğini sürdürme kararıyla ilgili koşulsuz bir anlaşmaya varamayacağını kaydederek bu konunun koalisyon anlaşmasında yer almadığını söylemişti.

Schoof, dün yaptığı haftalık basın toplantısında parlamentodaki Ukrayna'ya yapılacak 3,5 milyar avroluk yeni yardım paketi hakkındaki tartışmalarla ilgili "İyi bir görüşmeydi" değerlendirmesinde bulunarak "3,5 milyar avro geçerli." ifadesini kullanmıştı.

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