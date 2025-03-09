Arjantin'de sellerde ölenlerin sayısı 13'e çıktı

Arjantin'de Buenos Aires eyalet polisi, selin vurduğu liman kenti Bahia Blanca'da can kaybının yükseldiğini açıkladı.

Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıkarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı

Ev ve iş yerlerinin sular altında kaldığı Bahia Blanca'da ,elektriklerin halen kesik olduğu ve suların çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Savunma Bakanı Luis Petri, sel felaketinin yaşandığı Bahia Blanca'da incelemelerde bulundu.

Yerel basına göre, Bahia Blanca kentinde tahliye edilenlerin sayısı 900'ü aştı.