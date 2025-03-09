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Dünya
AA 09.03.2025 10:56

NYT: İsrail ordusu esirlerin öleceğini bilmesine rağmen Gazze'ye saldırı düzenledi

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlangıcından itibaren bazı bölgelerde İsrailli esirlerin öleceğini bilmesine rağmen saldırılar düzenlediğini yazdı.

NYT: İsrail ordusu esirlerin öleceğini bilmesine rağmen Gazze'ye saldırı düzenledi
[Fotograf: AA]

NYT'nin İsrail ordusu soruşturmaları, asker ve üst düzey yetkililerin ifadeleri ve esirlerin yakınlarıyla yaptığı görüşmelere dayandırdığı analizinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çoğu İsrailli esirin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı ve bazı örnekler verildi.

Bazı esir yakınlarının, İsrailli yetkililerin Hamas ile savaşmayı esirleri kurtarmaktan daha önemli gördüğü yönündeki düşüncelerinin aktarıldığı analizde, özellikle İsrail saldırılarının ilk haftalarında esirlerin nerede olduğuna dair herhangi bir istihbarat olmamasına rağmen Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı yapıldığına işaret edildi.

İsrail ordusunun, saldırı düzenlenecek noktada esirlerin olup olmadığına ilişkin istihbarata sahip olmadığı durumlarda esirlerin orada olmadığı savına göre hareket ettiği aktarıldı.

Kasım 2023'te üst düzey Hamas yetkililerine yönelik olduğu iddiasıyla İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir hava saldırısında, 1'i sivil 2'si asker olmak üzere 3 İsrailli esirin öldüğü duyuruldu.

İsrail ordusundan iki yetkilinin, esirlerin hava saldırılarında öldüğü sonucuna varmasına rağmen esir yakınlarına bilgi vermediği ve bu olay hakkında yorum yapmaktan kaçındığı yönündeki ifadeleri aktarıldı.

Daha sonra İsrailli esir ailelerine adli tıp raporlarının sunulduğu belirtilerek, ailelerin esirlerin ölümüne ordunun füzelerinin neden olduğu yönünde kampanya başlattığı anımsatıldı.

"Sinvar, esirlerin canından daha önemli"

NYT'nin analizinde, Ağustos 2024'te İsrail ordusunun Hamas lideri Yahya Sinvar'ı bulmak amacıyla Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı başlattığı, bu sırada bölgede en az 1 İsrailli esirin bulunduğu bilgisine de sahip olduğu kaydedildi.

Başlangıçta esirlere zarar gelmesi endişesiyle saldırı askıya alınırken, Sinvar'ı öldürmenin öncelikli olması sebebiyle 28 Ağustos'ta saldırının düzenlendiği ve saldırı sonucunda 31 Ağustos'ta 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Aralık 2023'te ise İsrail ordusunun bir kadın rehinenin yerini tespit ettiği düşüncesiyle başlattığı operasyonda Sahar Baruch isimli erkek esirin öldürüldüğüne işaret edildi.

Ayrıca Hamas'ın, esir takasında cenazeleri teslim edilen Shiri Bibas ve 2 çocuğunun İsrail hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladığı, İsrail'in ise hava saldırılarıyla öldüklerine ilişkin kanıt bulunamadığını iddia etmesine karşın ölüm nedenlerine dair net bilgi paylaşmadığı vurgulandı.

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