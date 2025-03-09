Parçalı Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.03.2025 16:48

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten itibaren devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte öldürülen 5 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölenlerin sayısı 48 bin 458'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte hastanelere 5 kişiye ait cenazenin ulaştığı aktarılan açıklamaya göre, 37 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 458'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 897'ye yükseldiği duyuruldu.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.

ETİKETLER
İsrail Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiye ateş açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:07
İletişim Başkanı Altun'dan 'Surviving Assad' belgesel serisine ilişkin paylaşım
16:34
Yılmaz: Suriye'nin tarihi dönüşümüne set çekemeyecekler
16:19
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
16:06
ABD'de Gizli Servis, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiye ateş açtı
16:03
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lazkiye'deki olayların "güvenli şekilde atlatıldığını" söyledi
15:29
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Ağrı'da menderesler karla kaplandı
Ağrı'da menderesler karla kaplandı
FOTO FOKUS
Trenin altından sağ çıktı
Trenin altından sağ çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ