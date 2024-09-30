Katil İsrail Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye ile Lübnan arasındaki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'nı hedef aldı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu, olay yerine ambulans sevk edildiği öğrenildi.

Hedef alınan sınır kapısı, Lübnan'ın kuzeydoğusunu Suriye'nin başkenti Şam'a bağlıyor.

İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye Mahallesi dışında bir yere 2006'dan beri düzenlenen ilk saldırı oldu.

Yerel medyada, saldırıda, Sünni olan Cemaati İslami'nin bir mensubunun hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından ya da İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.