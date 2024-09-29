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Dünya
AA 29.09.2024 21:23

Katil İsrail Lübnan'ın güneyinde 41 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ayn ed-Delb bölgesine düzenlediği hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

Katil İsrail Lübnan'ın güneyinde 41 kişiyi öldürdü
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkenin güneydeki Ayn ed-Delb bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Ankun beldesini hedef alması sonucu 4 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Katil İsrail’in Baalbek'e saldırılarında 21 kişi öldü
Katil İsrail’in Baalbek'e saldırılarında 21 kişi öldü

Öte yandan İsrail ordusunun Bint Cubeyl beldesini hedef alan saldırılarında 5 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Katil İsrail 1132kişiyi öldürdü

Lübnan'da Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1132'ye yükseldi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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