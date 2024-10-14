Çok Bulutlu 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.10.2024 13:01

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bazı evler ile bir tıp merkezine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 8 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı Sıddıkin ilçesindeki bir tıp merkezini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Ensar kasabasında bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Mifidun kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında da 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye iline bağlı Sarbin ilçesine düzenlediği hava saldırısında 4 sağlık görevlisi ile bazı siviller yaralandı.

Ülkenin güneyindeki Marub beldesine düzenlenen saldırıda da 2'sinin durumu ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Lübnan
Sıradaki Haber
2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:58
Adana Lezzet Festivali'nde hedef 1,5 milyon ziyaretçi
17:26
Katil Netanyahu, İran'a verilecek karşılığı görüşmek için "güvenlik toplantısı" yapacak
17:24
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
17:22
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesi ve okul saldırılarını kınadı
17:11
Bir kilo zeytinin maliyeti 34,2 lira
16:49
"Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı" iddiası yalanlandı
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
Hasta Dostları Hastanesi'nde prematüre bebekler İçin yeni bölüm
FOTO FOKUS
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
Çatıdaki yangını bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ