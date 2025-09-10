Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
AA 10.09.2025 23:07

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılar sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze’nin kuzey kesimlerinde yoğunlaştı.

İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının hedef aldığı bölgelerde sivil yerleşimler, çadır kampları ve toplu alanlar vuruldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

Gazze kentinin batısındaki Şalihat bölgesinde yerinden edilen kişilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırılarda Cundiye ve Abdullah ailelerinden 15 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki Taybe 2 adlı çok katlı bir binaya düzenlenen hava bombardımanında da 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kent merkezindeki Filistin Meydanı'nda yerinden edilmiş kişileri barındıran bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısında 1 Filistinli öldü.

Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde de topluluğa açılan ateş sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca Gazze kentinin farklı bölgelerinden Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine 9 Filistinlinin naaşı ulaştı; saldırıların tam olarak hangi bölgelerde gerçekleştiği ise belirlenemedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli öldü.

Deyr el-Belah kentinde, Filistin Teknik Koleji bahçesine kurulan çadırlardan biri hedef alındı; saldırıda 1 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir alanı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 19'u yaralandı.

Kentteki Yafa Camii'nin minaresi de son iki gün içinde ikinci kez İsrail’e ait insansız hava aracı tarafından hedef alındı.

Gazze Şeridi'nin güneyi

Güneyde, Han Yunus kentindeki Celal Caddesi'nde düzenlenen bombardımanda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

