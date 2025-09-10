Parçalı Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.09.2025 21:52

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesiyle ilgili gelişmeleri "büyük bir endişe" ile izlediği açıklandı.

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesine ilişkin soruya Dujarric, "Genel Sekreter'in, Rus askeri insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ederek gece boyunca Polonya'ya girdiği ve yerleşim alanlarına zarar verdiği yönündeki haberleri büyük bir endişeyle takip ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, olayın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir Rus İHA ve füze saldırısı sırasında meydana geldiğinin bildirildiğini aktararak, "Bu yıkıcı çatışmanın bölgesel etkisini ve gerçek genişleme riskini bir kez daha gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Ukrayna'da tam, acil ve koşulsuz bir ateşkes ile adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa acil ihtiyaç olduğunu belirten Dujarric, bu barışın BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak koruması gerektiğini kaydetti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Polonya Rusya
Sıradaki Haber
Zelenski: Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:10
Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı
23:09
Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 39 Filistinli hayatını kaybetti
23:07
Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı
21:46
Zelenski: Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız
21:19
BM: İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de dünden beri 10 binden fazla zorla yerinden edilme görüldü
22:43
Cevdet Yılmaz: CHP, iç kavgayı toplumun tamamına yansıtmaya çalışıyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
Kocaeli'de denize düşen kedi kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ