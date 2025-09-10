BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesine ilişkin soruya Dujarric, "Genel Sekreter'in, Rus askeri insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal ederek gece boyunca Polonya'ya girdiği ve yerleşim alanlarına zarar verdiği yönündeki haberleri büyük bir endişeyle takip ettiğini söyleyebilirim." dedi.

Dujarric, olayın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir Rus İHA ve füze saldırısı sırasında meydana geldiğinin bildirildiğini aktararak, "Bu yıkıcı çatışmanın bölgesel etkisini ve gerçek genişleme riskini bir kez daha gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Ukrayna'da tam, acil ve koşulsuz bir ateşkes ile adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa acil ihtiyaç olduğunu belirten Dujarric, bu barışın BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararları doğrultusunda, Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak koruması gerektiğini kaydetti.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk da olağanüstü kabine toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında bazı İHA'ların Polonya hava sahasını defalarca ihlal ettiğini söylemişti.