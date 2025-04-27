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Dünya
AA 27.04.2025 20:42

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 35 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, katil İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye, Zeytun ve Tuffah mahallelerini bombaladı.

Soykırımcı İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'ndeki Vadi el-Arais bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'ndeki El-Sikka Caddesi'nin hedef alındığı bombardımanda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen başka bir saldırıda enkaz altından cansız bir beden çıkarıldı.

Tuffah Mahallesi'nde Filistinli siviller insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'nin orta kesimini bombaladı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde alışveriş merkezi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti; yaralananlar oldu.

Katil İsrail ordusu ayrıca Megazi Mülteci Kampında yer alan bir eve İHA ile saldırı düzenledi.

Katili İsrail, Han Yunus'ta balıkçıları ve çadırları hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı. Saldırıda üçü çocuk biri kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 17 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

Katil İsrail hücumbotları Han Yunus açıklarında bir grup balıkçıya ateş açtı. Saldırıda 1 balıkçı hayatını kaybetti, bir balıkçı yaralandı.

Katil İsrail ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra ateş açtı. Bu saldırıda da 1 çocuk hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde, katil İsrail ordusuna ait bir İHA’nın, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Cezayir Mülteci Kampı’nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırıda 4’ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail helikopterlerinin de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saatlerdir yoğun ve aralıksız şekilde ateş açtığı bildirildi.

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