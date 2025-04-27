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Dünya
AA 27.04.2025 20:39

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki bir binayı hava saldırılarıyla hedef aldı.

Soykırımcı İsrail, Beyrut'un güneyini hava saldırısıyla hedef aldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Katil İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güneyinde yer alan el-Hades Mahallesi'ndeki bir binayı tahliye uyarısından sonra bombaladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının 3 füzeyle hedef aldığı binada can kaybının yaşanmadığını aktardı.

Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'a ait hassas füzelerin depolandığı bir binayı savaş uçaklarıyla bombaladıklarını iddia etti.

Hizbullah'ın hassas füzeleri burada depolamasının katil İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatlara aykırı olduğu gibi İsrail'e karşı da tehdit olduğunu öne süren Adraee, Hizbullah'ın sivil bölgede füzeleri depolamasıyla insanları canlı kalkan olarak kullandığı anlamına geldiğini savundu.

Adraee, Hizbullah'a ait tesis olduğunu öne sürdüğü Hades Mahallesi'ndeki bir binayı hedef alacakları tehdidinde bulunmuş ve etraftaki binaların tahliyesini istemişti.

Adraee'nin tehdidinden sonra başkent Beyrut'un güneyindeki Hades Mahallesi'nde insanların tehdit bölgesinden uzaklaşmaları için havaya uyarı ateşi açılmıştı.

Ayrıca katil İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Beyrut'un güneyinde uyarı atışı olarak küçük roketlerle bölgeye bir saldırı düzenlemişti.

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyurmuş ve ardından Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

Katil İsrail'in en son 1 Nisan'da Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Katil İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman olmuştu.

Lübnan Enformasyon Bakanı Paul Markus, 17 Nisan'da basına yaptığı açıklamada, 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 2 bin 740 kez ihlal eden katil İsrail'in bu süre zarfında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 190 kişinin öldüğünü, 485 kişinin yaralandığını söylemişti.

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