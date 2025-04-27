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Dünya
AA 27.04.2025 17:30

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun bu sabah Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 Filistinli hayatını kaybetti.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şucaiyye, Zeytun ve Tuffah mahallelerini bombaladı.

İsrail'in Şucaiyye Mahallesi'ndeki Vadi el-Arais bölgesine düzenlediği topçu saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti.

Zeytun Mahallesi'ndeki El-Sikka Caddesi'nin hedef alındığı bombardımanda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Tuffah Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen başka bir saldırıda enkaz altından cansız bir beden çıkarıldı.

Ayrıca Tuffah Mahallesi'nde Filistinli siviller insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze'nin orta kesimini bombaladı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde alışveriş merkezi yakınlarına düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti; yaralananlar oldu.

İsrail ordusu ayrıca Megazi Mülteci Kampında yer alan bir eve İHA ile saldırı düzenledi.

İsrail, Han Yunus'ta balıkçıları ve çadırları hedef aldı

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır bombalandı. Saldırıda üçü çocuk biri kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'un doğusundaki Huzaa beldesine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 17 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi.

İsrail hücumbotları Han Yunus açıklarında bir grup balıkçıya ateş açtı. Saldırıda 1 balıkçı hayatını kaybetti, bir balıkçı yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA'lar, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadıra ateş açtı. Bu saldırıda da 1 çocuk hayatını kaybetti.

İsrail helikopterlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saatlerdir yoğun ve aralıksız şekilde ateş açtığını aktardı.

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