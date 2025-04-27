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Dünya
AA 27.04.2025 15:39

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama sonrası duran faaliyetler yeniden başladı

İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın ardından durdurulan limandaki gümrük faaliyetlerinin yeniden başladığı duyuruldu.

İran'ın Bender Abbas Limanı'nda patlama sonrası duran faaliyetler yeniden başladı
[Fotograf: AA]

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki dünkü patlamadan sonra çıkan yangının büyük oranda söndürülmesiyle birlikte yangını kontrol altına almak için alınan tedbirlerle eş zamanlı olarak limandaki gümrük faaliyetleri tekrar başladı.

Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı ancak havadan müdahaleye rağmen henüz tam olarak söndürülemedi.

Buna göre, limandaki konteyner taşıma faaliyetleri, ihracat ve ithalat sevkiyatları bir gün aradan sonra yeniden başladı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda yaralı sayısının son olarak bini aştığı, can kaybının da 28 olduğu açıklandı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü görülmüştü.

Şehid Recai Limanı, İran'ın ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik bir liman olarak biliniyor.

Gümrük Kurumu, patlamanın ardından dün ikinci bir duyuruya kadar limandaki faaliyetlerin durdurulduğunu açıklamıştı.

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