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Dünya
AA 27.04.2025 14:45

İngiltere'nin İsrail'e desteğine maratonda boyalı protesto

İngiltere'de Filistin destekçileri, dünyanın en önemli maratonlarından kabul edilen Londra Maratonu'nda parkura kırmızı boya atarak İngiltere'nin İsrail'e desteğini protesto etti.

İngiltere'nin İsrail'e desteğine maratonda boyalı protesto

Youth Demand adlı Filistin destekçisi grubun üyeleri, Londra Maratonu'nun ünlü Tower Bridge geçişinde bir eylem düzenledi.

Koşucuların Londra'nın ünlü köprüsünü geçtiği sırada parkura atlayan iki eylemci, kırmızı tozlar dökerek yarışı durdurmaya çalıştı.

Bu sırada kenarda protestoya destek veren başka bir Youth Demand üyesinin, "İngiliz İşçi Partisi hükümeti, Filistin'de soykırıma imkan sağlıyor. Soykırım devleti İsrail'e silah satmaya devam ediyoruz. İsrail'e silah satarak İngiliz yasaları ile uluslararası hukuku ihlal ediyoruz. Soykırımı durdurun." diye bağırdığı duyuldu.

Youth Demand'ın X hesabından yapılan açıklamada, Willow ve Cristy adlı iki eylemcinin, "İsrail'i silahlandırmayı durdur" yazılı tişörtlerle maratonun "Elit Erkekler" kategorisi koşusu sırasında parkura girdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Gazze'nin yiyeceği tükeniyor. Soykırımı silahlandırmak tüm sınırları aşmak demektir. Göz yummayacağız." ifadeleri yer aldı.

Londra Metropolitan Polisi de eylemcilerin bir maraton görevlisi tarafından parkurdan uzaklaştırıldığı kaydedilerek, "Görevliye hemen polisler tarafından destek verildi ve iki eylemci gözaltına alındı. Boyanın tebeşir tozu olduğu ve koşucular için tehlike arz etmediği anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

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