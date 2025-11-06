Duman 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2025 11:01

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentindeki saldırısında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuk yaşamını yitirdi.

Katil İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin kentinin batısındaki Yamun beldesine düzenlediği baskında, açılan ateş sonucu 15 yaşındaki Murad Ebu Seyfeyn'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ölen çocuğun cenazesini alıkoyduğu da kaydedildi.

Filistin'in Sesi Radyosu'nun dünkü haberinde, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Yamun beldesine baskın düzenlediği ve bu esnada Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak yaraladıktan sonra gözaltına aldığı belirtilmişti.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, taciz olayının ardından suç duyurusunda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Fransız meclisindeki başörtülü ziyaretçilere gelen tepkiler, ülkedeki İslamofobi'yi gündeme getirdi
12:38
Togg T10F rakiplerini solladı
12:07
Düzce'den AB ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi
11:58
MSB: Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak
11:45
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
11:38
MHP "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" düzenleyecek
Kars’ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Kars’ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ