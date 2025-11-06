Duman 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.11.2025 10:49

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, taciz olayının ardından suç duyurusunda bulundu

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, salı günü kendisini taciz eden kişi hakkında suç duyurusunda bulunarak olayı "tüm kadınlara yönelik saldırı" olarak nitelendirdi.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, taciz olayının ardından suç duyurusunda bulundu

CNN'in haberine göre Sheinbaum, sarhoş olduğunu belirttiği taciz şüphelisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Ülkedeki tüm kadınların benzer durumlar yaşadığını ifade eden Sheinbaum, tacize maruz kaldığı ilk vakanın bu olmadığını belirtti.

Sheinbaum, yaşadığı tacizi "tüm kadınlara yönelik saldırı" olarak nitelendirerek, Meksika Kadınlar Sekreterliği ile tacize karşı ulusal kampanya başlatacaklarını duyurdu.

Kadınlara her anlamda saygı gösterilmesinin önemine işaret eden Sheinbaum, "Taciz, bir suçtur ve bu ülkedeki herkesin bunu anlamasının zamanı gelmiştir." dedi.

Kadınlar Sekreterliği de olayı kınayarak halka yakın olmanın, kişisel alanı ihlal etmek veya rızası bulunmadan fiziksel temas kurmak için bahane olarak kullanılamayacağını bildirdi.

Taciz mağdurlarına olayları görmezden gelmek yerine bildirmeleri çağrısında bulunan Sekreterlik, bu tür şiddet olaylarının hafife alınmaması ve kınanmasının adalet ve kültürel değişim için önemli olduğunu vurguladı.

Taciz zanlısı, Cinsel Suçlar Soruşturma Birimi'nde gözaltında

Ülkenin başkenti Meksiko'nun Belediye Başkanı Clara Brugada, Sheinbaum'u taciz eden kişinin, Cinsel Suçlar Soruşturma Birimi'nde gözaltında tutulduğunu bildirdi.

Meksiko polisi, ön bulguların şüpheliyi aynı gün iki kadına yönelik taciz iddialarıyla ilişkilendirdiğini açıkladı.

Basındaki görüntülerde ismi belirtilmeyen adamın 4 Kasım'da Meksiko'da Sheinbaum'u selamlayan kalabalığın arasından geçerek Devlet Başkanı'na uygunsuz şekilde dokunduğu ve öpmeye çalıştığı dikkati çekmişti.

Sheinbaum'un yardımcılarından Juan Jose Ramirez Mendoza, olaya müdahale etmişti.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
ABD'de bazı eyaletler Trump yönetimine dava açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Fransız meclisindeki başörtülü ziyaretçilere gelen tepkiler, ülkedeki İslamofobi'yi gündeme getirdi
12:38
Togg T10F rakiplerini solladı
12:07
Düzce'den AB ülkelerine 15 bin 750 ton iç fındık ihraç edildi
11:58
MSB: Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da görev almayacak
11:45
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
11:38
MHP "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" düzenleyecek
Kars’ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
Kars’ta soğuk hava ve kırağı etkili oldu
FOTO FOKUS
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
Filipinler'i tayfun vurdu: En az 114 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ