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Dünya
AA 05.10.2024 15:53

Katil İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

Soykırımcı İsrail, ülkenin kuzeyindeki Batı Celile bölgesinde bir İHA'nın düşürüldüğünü, Hayfa kentine ise bir roketin isabet ettiğini duyurdu.

Katil İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen İHA'yı düşürdüğünü açıkladı

İşgalci İsrail ordusu, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan gönderilen bir İHA'nın ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinin batısında yer alan Adamit yerleşim yeri yakınında hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Hayfa Körfezi ve Kermel bölgesinde uyarı sirenlerinin çalmasının ardından Lübnan topraklarından iki roketin ateşlendiğinin tespit edildiğine yer verilen açıklamada, roketlerden birinin hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi.

İsrail'de halkın moralinin yüksek tutulması ve güvenlik gerekçeleriyle saldırılardaki can kaybı ve maddi hasara ilişkin medyada bilgi paylaşımını sansürleyen sıkı askeri tedbirler uygulanıyor.

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