Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2024 15:51

ABD'de, 4 ülkenin vatandaşlarına verilen özel vizeler yenilenmeyecek

ABD yönetiminin, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel bir vize programı kapsamında ülkeye gelen göçmenlerin yasal izinlerini uzatmayacağı bildirildi.

ABD'de, 4 ülkenin vatandaşlarına verilen özel vizeler yenilenmeyecek

CBS'nin haberine göre, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) yetkilileri, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenleri kapsayan uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ülkeye kaçak girişlerin önüne geçilmesi amacını güden program kapsamında 2022'de ABD'ye giriş yapan söz konusu ülke vatandaşlarının 2 yıllık izinlerinin uzatılmayacağını bildirdi.

Söz konusu kişilerin farklı vize programlarına başvurarak ülkede kalabilecekleri vurgulanırken, başvuru yapmayanların ise ülkeden gitmek zorunda kalacağı kaydedildi.

Öte yandan yetkililer, söz konusu vize programının uygulanmaya devam edeceğini de kaydetti.

2022'de hayata geçen program kapsamında, ABD'de "sponsorları" olan göçmenler, insani nedenlerle ya da ülkeye girişlerinin önemli bir kamu yararı sağlaması halinde ABD'de 2 yıl boyunca yaşama ve çalışma hakkı elde ediyor.

ETİKETLER
ABD Küba Haiti
Sıradaki Haber
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastaneler 24 saat içinde hizmet dışı kalabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16:08
Bakan Kurum: 11 ilde 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi
15:57
Katil İsrail, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 814 cami yıktı
15:55
Katil İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderilen İHA'yı düşürdüğünü açıkladı
16:02
Bakan Göktaş: Ekim ayı yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara aktarmaya başladık
15:46
Manisa'da başıboş köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
FOTO FOKUS
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ