Katil İsrail ordusu Lübnan'a yeniden saldırı düzenledi

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Beyrut'a "bir nokta" saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi. İsrail ordusu iç cephe komutanlığının, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında herhangi bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre beş çocuğun öldüğünü duyurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyine F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenledi.

Güney banliyölerde İsrail saldırısının olduğu yerde bulunan Sivil Savunma ve Kızılhaç çalışanları ile sağlık görevlileri, bölge sakinlerinden saldırı alanına gitmemelerini, yolları boşaltmalarını, toplanmamalarını, kurtarma operasyonlarına yer açmalarını istedi.

Güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyönlerinde düzenlediği saldırıda Hizbullah'in harekat komutanı İbrahim Aqil'i hedef aldığını açıkladı.

Akil'in akıbeti henüz bilinmiyor.

Beyrut'taki AA muhabiri, kentteki Camus Caddesi’nde bir yere hava saldırısı düzenlendiğini aktardı. Saldırının düzenlendiği yerden yoğun dumanlar yükseldiği görülürken, Lübnan sağlık ekipleri ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.

Sosyal medyada da Hizbullah'ın etkin olduğu Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılması

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi öldü, 608'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.