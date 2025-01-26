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Dünya
AA 26.01.2025 14:01

Katil İsrail ordusu, Gazze'de evlerine dönmeyi bekleyenlere ateş açtı

Soykırımcı İsrail ordusu ateşkes ve esir takası anlaşmasını yine ihlal etti. İşgalci ordunun kuzeydeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu biri çocuk, 5 kişi yaralandı.

Katil İsrail ordusu, Gazze'de evlerine dönmeyi bekleyenlere ateş açtı
[Fotograf: AA]

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, anlaşmanın ikinci aşamasının tamamlanmasıyla evlerine dönmek için bekleyen Filistinlilerin bulunduğu noktaya ateş açtı.

Anlaşmayı ihlal eden saldırıda, Gazze kent merkezine dönmeyi bekleyen Filistinlilerden 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Şiddetli soğuğa rağmen çok sayıda yerinden edilmiş Gazzeli, Netzarim kontrol noktasına en yakın noktada toplanarak, esir takas anlaşmasına göre Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönmelerine izin verilmesini bekliyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Varılan anlaşmaya göre, Gazze'nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu.

Ancak İsrail dün anlaşmanın hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Yehud'un serbest bırakılması talebini arabuluculara ilettiğini, Hamas'tan söz konusu esir İslami Cihad Hareketi'nin elinde olduğu için bu konuda söz verilemeyeceği cevabının geldiğini paylaşmıştı.

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