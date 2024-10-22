Katil İsrail ordusu, Batı Şeria'da 11 yaşındaki Filistinli çocuğu öldürdü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail askerlerinin Nablus'ta bir Filistinliyi gözaltına aldıktan sonra çekildiği sırada Abdullah Cemal Hevaş'ı yaraladığı aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre de Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin ağır yaraladığı 11 yaşındaki çocuk kurtarılamadı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 760'a çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarihten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.