Arap Birliği, Filistin'in talebiyle Gazze'deki soykırımı görüşmek üzere olağanüstü toplandı

Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Filistin yönetiminin "İsrail'in Gazze'de Filistin halkına yönelik işlediği savaş suçlarındaki artış ve Gazze'nin kuzeyinin bölgeden koparılması" üzerine, dün yaptığı çağrının ardından Arap Birliği daimi delegeler düzeyinde toplandı.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, toplantıdaki konuşmasında, "İşgalci İsrail'in yaptığı, özellikle Gazze'nin kuzeyinde siyasi ve askeri planlar uygulayarak, Filistinli vatandaşlarını yok etme, aç bırakma, hayatlarını sürdüremeyecek duruma getirmek yoluyla zorla göç ettirmektir." ifadelerini kullandı.

Arap Birliğinin "İsrail'in BM Genel Kurulu'na katılımının dondurulması yönünde adımlar atılması, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinde açtığı soykırım davasına müdahil olunmasının yanı sıra İsrail'e karşı siyasi ve ekonomik boykot uygulanması" yönünde kararlar aldığını aktaran Akluk, "Bu kararların etkili ve tam anlamıyla uygulanması için çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim’de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu 6 Ekim’de de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyurulmuştu.