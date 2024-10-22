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Dünya
AA 22.10.2024 17:16

BM Komiseri Lazzarini: Gazze'nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin çaresizce ölümü beklediğini belirterek bölgede geçici de olsa ateşkese gidilmesi çağrısı yaptı.

BM Komiseri Lazzarini: Gazze'nin kuzeyinde halk ölümü bekliyor

Lazzarini, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yeniden başlattığı kara saldırıları sonrası bölgedeki duruma ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsrail ordusunun yaklaşık 3 haftadır aralıksız bombalanması nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki can kayıplarının giderek arttığına dikkati çeken Lazzarini, UNRWA personellerinin bile ilaç, gıda ve su bulamadığına işaret etti.

"Her yerde ölüm kokusu var"

Lazzarini, İsrail'in bölgede hayatını kaybedenlerin cenazelerinin kaldırılması ve insani yardımları engellediğini dile getirerek, "Yollarda ve enkaz altında kalan cesetlerden dolayı her yerde ölüm kokusu var." ifadesini kullandı.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin terk edilmiş, umutsuz ve yalnız hissettiğini kaydeden Lazzarini, "Gazze'nin kuzeyindeki insanlar, sadece ölümü bekliyor. Her anları ölüm korkusu yaşayarak geçiyor." dedi.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde geçici de olsa ateşkes çağrısı yaparak şöyle devam etti:

"Gazze'nin kuzeyindeki personelimiz adına, bölgeden ayrılmak ve daha güvenli yerlere ulaşmak isteyen ailelerin güvenli insani geçişini sağlamak için birkaç saatliğine bile olsa derhal bir ateşkes çağrısında bulunuyorum. Bu, çatışmayla hiçbir ilgisi olmayan sivillerin hayatlarını kurtarmak için gereken en asgari önlemdir."

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 6 Ekim'de başlattığı kara saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Saldırılar nedeniyle bölgeye yardım da ulaştırılamıyor ve Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, bombadırmanların yanı sıra açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

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